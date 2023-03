Foto: Reprodução/Youtube Luísa Sonza diz que não lançará música nova antes do próximo álbum





Para a tristeza dos sonzers, a cantora Luísa Sonza anunciou na noite desta quinta-feira (2) que não irá lançar novas músicas até o lançamento do próximo álbum, previsto ainda para 2023.



A cantora segue com a turnê de divulgação do mais recente álbum "Doce 22", lançado em 2021, e que está na reta final de shows, contando com as últimas 15 apresentações.













"Babys, não querendo decepcionar vocês e suas teorias, mas não vai ter mais música por um bom tempo. Agora é só pro álbum, preciso me concentrar no álbum. Até logo", escreveu a cantora através do perfil no Twitter.

"Mais dois meses e encerro também essa era Doce 22 que foi a mais especial da minha carreira até agora. E é isso, um ciclo se encerrando pra iniciar um novo lindo e especial", completou ela.

A cantora emplacou diversos hits com o álbum "Doce 22", entre eles: "Interesseira", "Anaconda", "Café da manhã" em parceria com Ludmilla, "Modo Turbo" parceria com Anitta e Pabllo Vittar e muitos outros.

Com o anúncio da cantora, diversos fãs foram agradecer a cantora pelo álbum e deixar uma mensagem de carinho para a ídola. "Esse álbum foi perfeito mãe, vou sentir muita saudade disso tudo mas acredito no seu potencial e sei que no próximo você vai entregar um projeto maravilhoso, o Doce 22 é um projeto muito especial para todos nós, vou ficar te aguardando aqui tá, te amoo muito e se cuida", disse uma fã.

Babys, não querendo decepcionar vcs e suas teorias, mas não vai ter mais música por um bom tempo. Agora é só pro álbum, preciso me concentrar no álbum. Até logo 🖤 — LUÍSA SONZA (@luisasonza) March 2, 2023









E a turnê tá nos últimos 15 shows, mais dois meses e encerro também essa era doce 22 que foi a mais especial da minha carreira até agora. E é isso, um ciclo se encerrando pra iniciar um novo lindo e especial. 🖤 — LUÍSA SONZA (@luisasonza) March 2, 2023









não fica preocupada com nós amor, sabemos que vc dará seu melhor em relação ao álbum!! vc é a maior💖

e quando sentirmos saudades de novas músicas, escutaremos todas as que tu tem, repetindo e repetindo, até o novo álbum chegar🥹🌸

te amo! — amandaa ♥︎ (@amandacomentx) March 2, 2023