Novo Romance de época de Chris Melo é inspirado na chegada da corte portuguesa ao Brasil





Nome de destaque entre as autores nacionais que cativam o público com seus romances, a escritora e professora Chris Melo se prepara para lançar seu novo livro: “O Coração do Príncipe” será lançado pela Editora Livros da Alice, novo selo destinado ao público jovem adulto pertencente ao Grupo Ediouro. Chris tornou-se referência na literatura romântica comos sucessos “Sob a luz dos seus olhos”, “Sob um milhão de escrelas” e “Uma noite e a vida”, lançados pela Rocco.

Lutar pelo amor é tarefa que todos, uma ou mais vezes, temos de encarar durante a vida. Essa tarefa, prazerosa e por vezes árdua, é vivida por Amélia, uma jovem obstinada e de coração livre que, ao conhecer Pedro, herdeiro da coroa portuguesa em sua chegada ao Brasil, sabe que o recém-chegado tem algo de diferente. Os amigos de infância crescem e, após uma viagem de Pedro para estudar na Europa, em seu retorno, é que os protagonistas precisam saber o rumo que darão à paixão cultivada por anos e ainda não sacramentada.





Após a chegada da Coroa Portuguesa no Brasil, a família real é instalada no Palácio Real, em São Cristóvão, uma das mais belas construções do Rio de Janeiro — e propriedade de Elias Antônio Lopes, um traficante de escravizados. É lá que d. João se instala e onde o futuro rei de Portugal, o pequeno Pedro, conhecerá Amélia, filha de Elias, e um amor que será maior do que seu destino. O coração do príncipe é um romance de época inspirado na chegada da corte portuguesa no Bra - sil, e uma história de amor que atravessa o tempo, entre um príncipe, uma plebeia e um destino do qual ambos lutam para se afastar.

Chris Melo, que já foi comparada a Nicholas Sparks pela qualidade na escrita e capacidade ímpar de prender o leitor em suas páginas, foi um dos nomes escolhidos pela Ediouro para trazer novos – e jovens – leitores para a editora. Livros da Alice, selo pelo qual Chris irá lançar seus livros, promete publicar histórias sobre as primeiras experiências da fase adulta e o fim da infância. Temas como afeto, amor, autoconhecimento, questões identitárias, autoafirmação e coletividade estarão no centro das narrativas.

