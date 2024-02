Carolina Fernandes Editora-executiva Rafaella Machado





“Na Verus, em 2024, toda maneira de amor vale a pena” . Esse é o Norte que dará direção à Verus, selo romântico do Grupo Editorial Record neste ano. A proposta de ter livros para todos os tipos de apaixonados reforça uma das vocações da editora fundada em 2000. As leitoras vão encontrar ao longo do ano histórias de amor diversas, fazendo jus à canção de Milton Nascimento que diz que “qualquer maneira de amor vale a pena”.





A editora promete trazer o clima de São Valentim, datado em 14 de fevereiro e onde se celebra a paixão e o romantismo, durante todo o ano. A representatividade não vai se restringir a orientações sexuais diversas e à questão racial, mas também incluirá tramas românticas protagonizadas por pessoas PCD, plus size e cristãs. Livros no melhor estilo comédia romântica não são exatamente uma novidade na Verus, que é a casa editorial de Carina Rissi, um dos nomes mais populares do gênero no país.

Para comandar a mudança na estratégia editorial da Verus, o Grupo Editorial Record convidou a editora-executiva Rafaella Machado que assume a nova casa dos romances depois de um trabalho bem-sucedido na Galera Record, o selo jovem do grupo que aumentou em sete vezes seu faturamento. Ela também foi responsável por, em três anos consecutivos, emplacar a autora mais vendida do Brasil além de se tornar a maior editora do país em termos de faturamento.

“Queremos que a Verus seja a casa do romance . Não importa quem você é, quem você ama, a gente tem um romance para você na Verus, cheio de representatividade, cheio de histórias de amor. Olha, o ministério do namoro eu não sei, mas o ministério do crush literário está em pleno vapor em 2024”, empolga-se Rafaella Machado.

O radar para descobrir novos autores nacionais — um dos talentos da editora-executiva que lançou Elayne Baeta — já está em pleno funcionamento. Em 2024, um terço dos lançamentos serão de autoras nacionais promissoras, entre elas Vanessa Reis, Vanessa Airallis e Gabriela Graciosa Guedes. Grandes nomes da literatura New Adult mundial também terão novos livros pela Verus neste ano, como JodiPicoult e Emily Henry.

“Será um enorme desafio cuidar das duas editoras, mas tenho certeza que o trabalho à frente da Galera trouxe muitos ensinamentos que serão aplicados no novo trabalho. Vejo a Verus como uma irmã mais velha e romântica da Galera”, finaliza Rafaella.

