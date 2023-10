Divulgação Livro ensina a melhorar a saúde mental em 8 passos simples

Vivemos em um mundo muito veloz, que nos exige um ritmo difícil de digerir e acompanhar. A vida moderna, segundo os especialistas em psicologia educacional e do desenvolvimento, Elaine J. Brzyck e Henry G. Brzycki, cobra um alto pedágio do nosso bem-estar emocional e físico, algo que nos coloca em níveis crescentes de ansiedade e depressão em todo o mundo. No entanto, é possível recuperar as rédeas de nossa saúde mental e de nosso equilíbrio vital com atitudes e técnicas simples. É o que mostra o livro “As Oito Etapas para Alcançar o Bem-Estar”, lançamento da editora Cultrix, escrito por eles.

Por meio de métodos comprovados, este livro atende às necessidades de nossos tempos apresentando formas de alcançar uma transformação verdadeira e duradoura, que mostra como podemos mudar e crescer, identificar e desenvolver nosso propósito de vida, por meio de passos comprovados e testados. Aqui, os métodos foram criados pelos autores e baseados em evidências reais.

Alguns pontos que este livro aborda, são: como olhar para dentro de si e alcançar seu potencial único; como se curar de traumas passados; como buscar uma transição saudável para que nova etapa de vida mais próspera se manifeste; como se conectar com sua paixão e fazer diferença na sua vida, e nas dos outros, e como viver uma vida que realmente você queria viver.

Dividido em 10 capítulos, o livro detalha as 8 dimensões do bem-estar (emocional, ambiental, financeira, social, intelectual, física, espiritual, ocupacional) e apresenta exercícios simples e objetivos, que levarão o leitor ao autoconhecimento. Cada capítulo contém discussões e autorreflexões e, dentro de cada discussão, a obra apresenta os métodos desenvolvidos aos autores. São ao todo 15 reflexões ao todo que exigem observação e criação de cada leitor.

Além disso, um estudo criado de maneira exclusiva pelos autores explora os 7 fatores do bem-estar psicológico e as 10 categorias de construção de propósitos, que lhe trará uma nova consciência social sobre a importância de colocar a saúde mental e o bem- estar, em todos os níveis, no centro de sua existência.

