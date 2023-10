Crédito: arquivo pessoal Dia das crianças – Menino de 06 anos lança seu primeiro livro

Escrito em letra bastão, com desenhos feitos pelo próprio autor, “Pedro, Bica-Bica e Brown” é o primeiro livro lançado pelo paulistano João Pedro de apenas 06 anos. Recém iniciado o ensino fundamental I, João escreveu a história em folha sulfite – foram 14 no total – deitado no chão da sala.

A ideia da publicação veio depois que João pediu que o original circulasse entre os amigos e familiares para a leitura. “ Quando o João criou o livro a ideia inicial dela era circular pela família. Mas no primeiro empréstimo já percebemos que não daria muito certo e o material poderia se perder. Uma amiga nossa deu a ideia da vaquinha virtual porque o rascunho que ele fez, o original do livro, ficou muito caprichado. Ela reforçou sobre as pessoas se engajarem em iniciativas educativas e que deveríamos tentar”, conta Elen,Nune, mãe de João.

A vaquinha virtual ultrapassou o valor solicitado e eles fizeram 80 cópias mantendo a escrita e os desenhos do original. A ideia foi criar uma identificação com as outras crianças e que fosse um incentivo para que elas criassem suas histórias também. “Um livro produzido, com uma fonte bonita e diagramado seria visualmente mais atraente, mas perderia a originalidade da ideia do João e a lembrança dessa fase também. Foi absolutamente tudo feito e criado por ele aos 6 anos. Então, foi a maneira que encontramos de valorizar ainda mais a criação dele, de manter a originalidade e causar maior identificação”, completa a orgulhosa mãe.

A relação com os livros vem desde muito pequeno quando a criança era incentivada pelos pais a desenhar, rabiscar e escrever. João também é assinante de um clube de leitura infantil. Atualmente mantém uma rotina de leitura devocional cristã lendo a Bíblia Infantil, além de gibis ou algum outro livro pela manhã.

O livro do João Pedro está disponível para venda através do Instagram @oescritorjogador pelo direct. O valor de cada unidade é R$30,00 + frete. A obra foi diagramada pela Daisy Garcia.

