Reprodução Jurado do Shark Tank Brasil lança biografia motivacional

Com mais de 30 anos de experiência no mercado, José Carlos Semenzato, empresário que conta com milhares de franquias em sua carteira de negócios, lançou “Você Pode Tudo” (Companhia Editora Nacional), uma biografia motivacional que conta a sua trajetória no mundo dos negócios e as habilidades que usou para chegar até aqui.

Fundador e presidente do Conselho da SMZTO, grupo de investimentos em redes de

franquias fundado em 2010, Semenzato tem uma carreira sólida no universo dos

investimentos e empresarial. Foi fundador da Microlins, maior rede de ensino profissionalizante do Brasil, além de outros empreendimentos com EspaçoLaser, Casa X, Instituto Embelleze, entre muitos outros.

No livro, o empresário conta a sua trajetória pessoal, contando sobre como iniciou no mundo das vendas e de como isso transformou a visão de vender em empreender. “Não dá para olhar para frente se você não valoriza aqueles que vieram antes de você. Não dá para ser um homem de negócios se você não aprende a lidar com pessoas. Ninguém vende nada sem um sorriso no rosto”, diz Semenzato.

A obra traz dicas profissionais práticas e como trilhar um caminho de sucesso no

empreendedorismo.

Para pautas e sugestões: colunaquartacapa@gmail.com