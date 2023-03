Divulgação Best-seller inspira filme estrelado por Tom Hanks

Best-seller do New York Times, o romance Um homem chamado Ove, escrito pelo jornalista sueco Fredrik Backman, volta às livrarias brasileiras em edição da Editora Rocco. Comovente, sua história ganhou também uma nova adaptação cinematográfica, estrelada e produzida por ninguém menos que Tom Hanks. O filme, intitulado O pior vizinho do mundo contou com a direção de Marc Foster e o roteiro levou a assinatura do indicado ao Oscar® David Magee.

Ove é um viúvo de 59 anos. Metódico e rabugento, ele acorda sempre às 5h45 da manhã, prepara o café na quantidade certa, faz rondas para vistoriar o bairro, observa com desdém os que atravessam o seu caminho e desconfia automaticamente de qualquer pessoa que tenha mais de um metro e oitenta e cinco de altura. Ove acredita que o mundo está repleto de idiotas. Mas justo quando ele decide desistir de tudo, uma nova família se muda para a vizinhança. E é então que amizades improváveis surgem na sua vida

Recheado de boas surpresas, Um homem chamado Ove é um livro que reflete sobre o amor e a perda e que fala sobre a fragilidade das primeiras impressões. Uma história que convida o público a lembrar que a vida é mais doce quando compartilhada com outras pessoas.

Fredrik Backman teve seus livros publicados em mais de 40 países. Entre outros sucessos escreveu Gente ansiosa, Minha avó pede desculpas e Britt-Marie esteve aqui.