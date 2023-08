A apresentadora e influenciadora digital Patrícia Ramos está solteira desde maio deste ano, existem boatos de que seu casamento chegou ao fim por traição da parte de seu ex-marido. Em entrevista, a apresentadora revelou que com recorrência recebe mensagens de jogadores de futebol comprometidos. Virou moda trair, minha gente?

Ela revela que acha uma tremenda falta de respeito "Eu recebi muitas mensagens de jogadores de futebol, inclusive casados. Uma baita falta de respeito. Foi tudo muito rápido, então me espanto com essa cara de pau dos homens. Eu sigo solteira, vivendo, enquanto não tiver um par à altura", revelou ao Gshow.

A jovem não deu nome aos jogadores comprometidos que ficam mandando direct para ela, mas fez questão de expor sua indignação quanto a situação.



Com empoderamento aflorado, Patricia estimula as mulheres a se valorizarem cada vez mais, ela deixou um recado para as mulheres que buscam encontrar um relacionamento: "Você precisa se conhecer, saber quem você é e não se apoiar no fato de que precisa estar acompanhada para ser feliz. Você precisa ser um mulherão para você mesma. Valorizar a beleza, se cuidar para você. Quando você não tem autoestima, a pessoa te molda muito". contou.