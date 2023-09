Hoje (1), o surfista Pedro Scooby fez um desabafo em suas redes sociais referente a sua despedida dos filhos, Dom, Bem e Liz, fruto de seu relacionamento com a atriz Luana Piovani.



O ex-bbb usou suas redes sociais para rebater as críticas que recebeu em relação ao seu modo de ser pai, o surfista ressaltou que sua maior prioridade é estar presente na vida de seus filhos, independentemente do que os outros opinem.



"Acabo não falando aqui, mas nunca ninguém que fale de mim, como pai, vai me afetar. Porque isso fala mais sobre as pessoas que estão falando de mim do que sobre mim. O que vale mesmo é quando olho pros meus filhos e eles estão olhando pra mim com maior olhar de amor do mundo, de admiração, de afeto. Que vêm pra mim e diz: ‘pai, você é o melhor pai do mundo’”, desabafou.

Ainda emocionado, o marido de Cintia Dicker fez uma revelação inédita que sua filha Liz: "“Hoje a Liz falou: ‘pai, numa próxima vida, quero voltar sendo sua filha de novo’. E Dom e Bem disseram: ‘eu também, eu também, você é o melhor pai do mundo. E o resto é resto”, se expressou Pedro.



DESPEDIDA

A despedida de Pedro com os filhos aconteceu por conta dos filhos estarem retornando para Portugal, onde moram com a mãe Luana Piovani, ex-esposa do surfista.

Atualmente Pedro vive no Rio de Janeiro com a sua atual esposa, a Cíntia Dicker, e sua filha Aurora. Mesmo tendo uma casa em Portugal para estar próximo dos filhos, Pedro se emocionou com a despedida.