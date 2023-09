Além de tretar no Brasil, agora também tem treta na europa. De acordo com a colunista Fabia Oliveira , do Metrópoles, o pastor André Valadão registrou uma queixa-crime contra a travesti Talita Oliveira, na Europa. O problema entre eles surgiu desde que o pastor foi acusado de pagar a travesti para fazer sexo.

A advogada de André, Vanessa Souza, informou que a denúncia foi feita e foi aceita pelo Ministério Público na Europa, em conjunto com a Europol, agência responsável por apurar crimes na internet. “Estou em Dijon, na França. Fizemos a representação na promotoria local, entregando os documentos contra ela. Em São Paulo, o delegado já mandou instaurar o inquérito policial, abrindo um processo penal e com essa providência, viajei para Europa para acionar a promotoria local”, revelou Vanessa à coluna Fabia Oliveira.



Ainda em exclusividade à colunista, a advogada disse: “Após a abertura do inquérito foi constatado que há indícios de materialidade e crimes praticados por ela [Talita Oliveira] contra o André Valadão. Formalizei um representação com as autoridades locais para que sejam tomadas as providências cabíveis”.



Eita! Qual será o desfecho dessa treta de André com Talita?