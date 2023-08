Pexels Atriz Global vive romance escondido com jogador famoso

Enquanto uns traem e terminam, outros aproveitam para dar beijos escondidos, enquanto não são descobertos. Uma atriz global andou trocando beijos com um renomado jogador de futebol. Segundo a colunista Fabia Oliveira , do Metrópoles, tal fato aconteceu no primeiro semestre deste ano.

A colunista também revelou que ambos são comprometidos, por isso precisam ficar escondidos. Os encontros têm acontecido em um luxuoso condomínio, localizado na Barra de Tijuca, Zona Oeste do Rio de Janeiro.



Parece que os rumores já estão tomando conta do bairro em questão, Fabia Oliveira preferiu não expor os pombinhos, pois ela preza pela família brasileira, mas o porteiro já não faz tanta questão de esconder assim, viu? Pois, foi o mesmo que confidencializou os fatos para a colunista.