Reprodução Instagram @qgdaanitta Anitta

Ontem (29), a cantora Anitta estava inspirada em suas redes sociais e resolveu deixar os fãs se aproximarem um pouco mais através das famosas caixinhas de perguntas do Instagram, em seus dois perfil do QG da Anitta e no perfil oficial .

Leia também Briga judicial de Deolane com Google chega ao fim











A dona do hit 'Envolver' falou de tudo e até mesmo sobre a melhor música para escutar na hora de ter relações sexuais. Assista!



A cantora puxou uma sardinha para ela mesma, nomeando a música 'Tudo Nosso' de Filipe Ret, Dallas e a cantora, Anitta deixou claro que ela é uma artista versátil, ela tem música para todas as ocasiões, inclusive para se envolver com seu amor.

Leia também Atriz Global vive romance escondido com jogador famoso



Vamos à pergunta que não quer calar? Será que Anitta escuta suas próprias músicas quando está tendo relações ?