E não é que Bella Campos já está recebendo investidas? Com menos de 24 horas solteira, a atriz recebeu uma cantada inesperada de uma ex-bbb. A cantada foi feita de forma pública e causou um alvoroço na internet.



Recentemente, Bella Campos interpretou Jennifer na novela 'Vai na Fé', anunciou o término de seu relacionamento com MC Cabelinho, após a suposta "amante" do cantor se manifestar e expor detalhes de um momento íntimo entre ela e o MC em Belo Horizonte - Minas Gerais.



A ex-bbb em questão é Kerline Cardoso que participou do Big Brother 21, a jovem utilizou as redes para flertar com Bella Campos, mas não foi via direct, foi em modo público mesmo, em seu twitter, Kerline disparou: Oi, Bella Campos. Fiquei sabendo que você está solteira".

oi bella campos fiquei sabendo que você está solteira — Kerline (@Kerline) August 29, 2023



O tweet está dividindo opiniões, uns acreditam que Kerline está mandando a real para Bella Campos e shippa o casal, outros acham que a ex-BBB está apenas querendo ganhar visibilidade em cima do caso e aproveitar o grande crescimento da atriz nas redes sociais.