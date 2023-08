Reprodução Web Bella Campos e MC Cabelinho

Desde o final de semana que está um burburinho na internet esperando o pronunciamento de Bella Campos ou do MC Cabelinho sobre o status do relacionamento deles. Mas, diante dos fatos ocorridos, Bella não conseguiu mais se manter em silêncio devido às extremas cobranças direcionadas a ela.

Ontem (28), a Atriz foi aos storys do Instagram falar sobre toda essa confusão que mesmo sem querer, ela foi colocada e quebrou o silêncio."Oi gente. Até o momento estava aguardando um posicionamento público do MC Cabelinho sobre os rumores de traição, mas os homens, de uma forma geral, são isentados desse questionamento, e nós mulheres precisamos sempre nos explicar: se vamos casar, se vamos ter filhos, se vamos nos separar. Então vamos lá: como não tivemos uma mensagem dele falando sobre o ocorrido, eu me proponho a confirmar aqui que não estamos mais namorando em função dos motivos óbvios. Faço isso em respeito a todos que nos acompanhavam e tinham carinho por nós, faço isso por todas que já passaram por isso e não puderam reagir. Estou em viagem de trabalho, começando um novo projeto e é onde eu quero focar minha energia e atenção", publicou a atriz.





















Em seguida, MC Cabelinho também veio a público se justificar sobre os rumores da traição, não houve nenhum tipo de confirmação sobre os boatos. "Assim como nunca comentei, continuarei não comentando fofocas sobre minha pessoa pessoal. Nunca dei e vou continuar não dando mídia nem palco pra ninguém crescer. É uma pena que essa loucura tenha tomado a proporção que tomou e afetado a nossa vida dessa forma", lamentou o MC.







Após ambos se manifestarem, a suposta influenciadora que garante que MC Cabelinho traiu Bella Campos com ela, apareceu em um outro perfil informando que seu perfil oficial foi derrubado por excesso de denúncias e que ela não sabia se o perfil iria ser reativado um dia novamente.