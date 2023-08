Reprodução Instagram - @carlinhos Carlinhos Maia

Chutou o balde! O influenciador digital Carlinhos Maia perdeu a paciência com seus seguidores e amigos próximos devido a quantidade de mensagens que recebe nas redes sociais com pedidos de dinheiro. Ele garantiu que não terá mais tolerância com atitudes do gênero. "Vou bloquear e tirar da minha vida", disparou.



"Não me mandem mensagem me pedindo dinheiro. Dá um tempo. E as pessoas próximas a mim que já ajudei algumas vezes, se me pedir dinheiro novamente eu vou bloquear e tirar da minha vida. Chega uma hora que cansa", desabafou Carlinhos.

O influenciador disse que as pessoas acham que ele vai resolver o problema do mundo todo."Eu não vou resolver o problema do mundo não. E família, parem de me pedir. Ajudar uma vez, duas ou até 3 ainda vai. Mas querer que eu resolva todo e qualquer problema ou dívida que vocês fazem é insuportável".

O marido de Lucas Guimarães demonstrou estar esgotado com o fato das pessoas abusarem de sua bondade e acharem que ele tem obrigação em ajudá-los. Veja o desabafo: