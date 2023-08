Em janeiro deste ano, Luciana Gimenez sofreu um acidente em uma estação de Esqui em Aspen, nos Estados Unidos, e acabou quebrando sua perna e precisou se submeter a uma cirurgia e colocar pinos e parafusos no local. Durante uma entrevista, Luciana revelou detalhes sobre sua recuperação e o porque terá que fazer mais uma cirurgia.



A apresentadora marcou presença na última sexta-feira no Baile do BB e o que mais chamou atenção foi a desenvoltura de Luciana com o salto, pois ela está recém operada da perna. “Eu estou super bem! Estou conseguindo andar de salto, não por muito tempo, mas eu vou rápido e volto rápido. Eu tô curtindo demais”, explicou Luciana para a Júlia Andrade, da Quem .

Além disso, Luciana também contou à repórter que vai precisar passar por mais uma cirurgia para retirar o parafuso da haste, a apresentadora garantiu que está tudo bem, diga-se que faz parte da primeira cirurgia.

Questionada sobre o carnaval, Gimenez não sabe ao certo como irá ficar sua entrada na folia de 2024, mas garantiu que vai se esforçar para ficar com corpo malhado. “Olha, eu não sei o que eu vou fazer, mas eu vou malhar pra caramba para ficar com um corpão. Eu não sei exatamente o que eu vou fazer, ainda não me planejei”, revelou.