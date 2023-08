Hoje (28), a colunista Mariana Morais, do Em Off, divulgou com exclusividade prints vazados dos insights do Instagram do ator de '365 dias', Simone Susinna. De acordo com os prints, nota-se que 45,2% dos seguidores do ator são brasileiros e os últimos clicks que Simone publicou ao lado da cantora Anitta, alcançaram mais de 5,9 milhões de pessoas.

O ator estaria lucrando muito com o engajamento em fotos ao lado de Anitta, o valor cobrado para divulgação de marcas por 7 dias chegou a ser cerca de R$2 milhões.

A colunista Fábia Oliveira, do Metrópoles , revelou que os prints publicados pela outra colunista, foram vazados propositalmente por um executivo de uma das grandes marcas que o ator estava em negociação. De acordo com a jornalista, o que motivou o ocorrido foi a falta de verba para pagar os R$ 2 milhões que foram exigidos pelo empresário do ator e diante de tal exigência o executivo resolveu se vingar, tornando os insights do ator público.