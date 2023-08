Parece que a ex-bbb Key Alves não acordou muito contente com seus seguidores hoje, a influenciadora foi até aos stories fazer um desabafo sobre ter recebido algumas mensagens falando que dinheiro não trás felicidade, mas pelo que indica, Key não curtiu.

"Hoje eu acordei nervosa mesmo, porque é o seguinte, recebi mensagens, ah, dinheiro não trás felicidade. A gente, que hipocrisia que vocês estão vivendo? Pelo amor de Deus", disparou a atleta.



Key está viajando a trabalho, no momento está na Itália e confessou aos seguidores que se não fosse o dinheiro, ela não estaria ali. "Deixa eu falar uma coisinha, eu nunca tinha saído do país assim para passear, além de trabalhar, obviamente, mas eu tô passeando também, se não fosse o dinheiro meu amor não estaria aqui não, se não fosse o dinheiro na minha vida por muita coisa eu não teria vivido, obviamente que Deus em primeiro lugar, tá? Mas ouvir que dinheiro não traz felicidade amor, ah vai ser pobre bem longe de mim, gente! Não dá não, eu não quero ser pobre não, hipocrisia do povo querer ser pobre. Porque você quer ser pobre gente? É só trabalhar, vai fazer seu dinheiro, eu hein."



Após publicar esse "desabafo" sobre a opinião de seus seguidores, Key publicou um vídeo de reflexão do dia. Assista!