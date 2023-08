Manu Scarpa / Brazil News Simone Susinna acaba de chegar no Brasil

O galã do filme 365 dias da netflix, popularmente conhecido como ex de Anitta, acaba de desembarcar hoje (28), no aeroporto de Guarulhos em São Paulo - SP.

Simone Susinna está no Brasil para cumprir agenda profissional e fazer a troca de suas lentes de contato dentais. Ao contrário do que muitos pensam, Anitta e o ator não vão conseguir se encontrar, pois, a cantora viajou na última madrugada para o exterior.

O ator já foi flagrado em solo brasileiro por paparazzis, confira:

