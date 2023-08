Reprodução Web Luana Berti

Desde sua aparição marcante no The Voice Brasil em 2019, Luana Berti tem sido uma voz que ecoou nas em todo o país, conquistando o público. Agora, ela está de volta com um projeto que não apenas apresenta suas habilidades musicais notáveis, mas também reflete uma evolução artística e pessoal significativa. Nesta sexta-feira (25), a artista lança seu primeiro álbum ao vivo, intitulado “Acústico Luana Berti”, em colaboração com a inovadora musictech Klave.

Olhando para sua jornada desde sua emocionante participação no The Voice, Luana revela ter tido uma grande evolução. “Como artista, eu sinto que cada dia que passa eu conheço mais e mais do mercado da música e entendo como eu posso ser eu mesma dentro dele!”, afirma.

A cantora conta que o processo a ajudou a encontrar uma identidade musical autêntica, guiada por sua própria visão e paixões. O período pós-The Voice também trouxe encontros com pessoas que agora a apoiam em sua carreira musical. “Desde o The Voice eu já conheci muita gente querida e importante também que está do meu lado nessa caminhada agora”, afirmou.

A evolução não se limita apenas à sua carreira musical, mas também à sua vida pessoal. Luana compartilha como desenvolveu paciência e uma nova perspectiva em relação ao tempo. “Sinto que eu tô mais paciente. Não tenho mais pressa. Eu tenho muita vontade, dedico toda minha vida a música, mas eu não tenho mais pressa de fazer as coisas... Percebi que se não estiver com a cabeça boa, não vou conseguir entregar o que realmente grita aqui dentro do peito! Tô fazendo as coisas com mais paciência”, declarou.

Segundo Luana, seu álbum ao vivo “Acústico Luana Berti” não é apenas uma coleção de músicas, é uma manifestação tangível dessa evolução. Composto por 14 singles que abraçam influências do MPB e Pop Leve, o projeto não apenas apresenta o talento musical de Luana, mas também a profunda conexão que ela estabeleceu com sua própria jornada artística e com seu público.