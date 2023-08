Carol Bresolin não para de surpreender! Sucesso, ela esbanja talento nas redes sociais, no cinema e na TV, colecionando diversos personagens cheios de camadas e que exigem de si muita dedicação. Entretanto, um de seus sonhos não é segredo para ninguém: interpretar uma vilã. Em conversa exclusiva, a atriz falou sobre o estereótipo do papel, sobre possíveis estratégias de atuação e revelou que sua maior referência é outra vilã bem conhecida (e amada) pelo público.

“Acredito que todo artista tem o desejo de interpretar personagens com personalidades totalmente diferentes das próprias e de outros papéis que já fez. Dentro das possibilidades, acredito que interpretar uma vilã é sempre um desafio que todos amariam. Para mim mesma, seria um sonho!”, assume.

Assim como muitos brasileiros, Carol recorda uma malvada que ficou marcada em sua memória e cita Carminha, interpretada por Adriana Esteves no sucesso de “Avenida Brasil”, como uma referência para o papel: “Lembro de assistir a personagem e sonhar com o dia em que eu interpretaria uma vilã”. Ainda assim, ela garante que, para montar um papel tão profundo como aquele, é preciso entender e estudar: “Consigo pensar em alguns olhares e gestos que tentaria incluir, mas o estudo da personagem só é realizado quando realmente temos o papel. As estratégias de atuação surgem a partir do contexto em que ela está inserida”, analisa.

Bresolin diz que não vê problema algum em, mesmo com seu ar angelical, dar vida à uma personagem que pode vir a ser odiada pelo público: “Ter cara de mau não é uma regra e, particularmente, acredito que o papel tenha muito mais a ver com olhares e interpretação, então, não acho que isso seja algo que me traga dificuldades. Na verdade, é melhor ainda e seria ótimo para uma vilã que mostra ser a boazinha da história, mas na realidade é do mal. Acho incrível quando a pessoa tem ‘carinha de anjo’, mas a personalidade é de pessoa má. Vejo como um desafio ainda maior e mais enriquecedor!”, finaliza.