Uma celebração ao funk carioca. É isso que o novo projeto de Pocah representa para sua carreira. Nascida em Queimados e criada em Duque de Caxias, o tamborzão de comunidade sempre esteve no DNA da artista. Por isso, ela se prepara para lançar um EP dedicado ao gênero que mudou a sua vida. Na última quinta-feira, 13 de julho, ela libera a primeira faixa do projeto, chamada "Barulinho", que conta com a participação de MC Kevin O Chris e Luck Muzik.



Ernna Coast Ernna Coast

Para Pocah, o lançamento significa o início de um novo ciclo, ao mesmo tempo que é um resgate das suas raízes: “Eu nunca escondi o meu amor pelo funk e o quanto eu sou grata por esse gênero. O funk é um estilo musical que nasceu na periferia e deu oportunidade para um grupo de pessoas que não tinham muitas opções. Não quero dizer que é uma volta pois de certa forma, nunca saí, mas com certeza é um resgate ao meu início de carreira com o tamborzão carioca. Num período onde nenhum MC sonhava em chegar onde hoje em dia chegamos, no topo. 'Barulinho' encabeça esse projeto, muito bem acompanhada. O Kevin é sem dúvidas um dos grandes representantes do funk carioca e já deixou a marca dele. O Luck, sem comentários, herdeiro do paizão. Um talento muito forte tanto no funk quanto no trap, inovando mesmo nos ritmos", comenta a cantora.

“A Pocah é braba demais, cria de Duque de Caxias assim como eu. A gente carrega na veia o amor pelo funk, pelo nosso som de favela e pela cultura da comunidade carioca. Colaborar mais uma vez com uma artista que trilhou esse mesmo caminho em busca de levar o funk pro topo, me deixa felizão. A expectativa pra colocar 'Barulinho' na pista é gigante, vai ser um estouro, tenho certeza que a galera vai curtir!”, ressalta Kevin O Chris. "Sempre tive certeza que essa música combinava muito com a Pocah para um single. Como somos amigos e sempre tivemos essa vontade de lançar música juntos, mandei a guia para ele, que curtiu. Fez o convite para o Kevin O Chris participar e assim nasceu 'Barulinho'. É um novo estilo musical que mescla trap, funk e jersey club, um subgênero americano de hip-hop, muito inspirado no Lil Uzi Vert", complementa Luck.

A música tem a presença marcante do beat envolvente do funk, assinado pelo próprio Luck Muzik, que já trabalhou com nomes como Anitta e Gloria Groove. A letra, que conta com composição dos três artistas, narra uma história de um encontro romântico e sensual entre um casal, que ficou marcado pelo "barulhinho do amor": "E aí minha 'comparça'/ Sabe aquele negocinho que faz/ Me passa/ Oh o barulhinho oh o barulhinho / Oh barulho do amor safado". O objetivo é transportar o fã para um clássico funk da era de ouro do Rio de Janeiro.