Com mais de 1 milhão de inscritos em seu canal, Felippe Romário de Lima, popularmente conhecido como Boto BC, é um dos youtubers que estão em grande ascensão no momento. Recentemente seus vídeos tem sido um grande hit na web, através de muito humor e diversão, o youtuber e humorista reflete sobre sua vida após ter conseguido alcançar números impressionantes em seu canal e em seus vídeos."Me sinto muito feliz e realizado por conseguir fazer as coisas acontecer, eu sei que quando as coisas tem que acontecer elas simplesmente acontecem, mas eu me esforço muito para levar meu trabalho para as pessoas conhecerem, meus vídeos são feitos e produzidos com muito amor e carinho", comentou.



O jovem também comentou o fato de ter milhares de feedbacks todos os dias agradecendo por ele criar conteúdo na internet e dar para as pessoas a oportunidade de sorrir em momentos difíceis e de aflição. "Ter a responsabilidade de fazer o outro sorrir é surpreendente, tento levar alegria e diversão por onde eu passo e em todos os vídeos que eu gravo, receber feedbacks de seguidores me agradecendo por ter feito ele sorrir, é a maior recompensa e me deixa cada dia mais convicto que estou no caminho certo", disse.

O humorista revelou que ainda passa por muito julgamento na web, principalmente por conta do seu corpo, mas confessou que o corpo não o incomoda. "A última coisa com o que eu me preocupo é com meu peso, as pessoas acham que isso é um fator determinante para ter sucesso na internet, meu conteúdo é sobre vida real, humor, não trabalho com conteúdos voltado ao meu corpo. Me incomodo bastante com gente chata e mal resolvida", desabafou.

O influenciador também nos contou sobre sua nova fase e dedicacao em seus vídeos curtos no TikTok. "Eu crio conteúdo no Youtube e graças a Deus sou super reconhecido pela plataforma, agora meu foco vai ser o TikTok, acho que tem um público lá que ainda não conquistei e quero muito conquistar", disse o humorista.