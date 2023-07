Divulgação Victor Alves

Sucesso nas redes com mais de 5 milhões de seguidores e com um engajamento de dar inveja a qualquer um, o comediante Vitu Alves , mesmo assim, não fugiu da triste realidade que vive o brasileiro nordestino. Natural de Pernambucano, o criador de conteúdo fez um desabafo ao contar sobre como as marcas ainda dão preferência para trabalhar com o público do eixo sudeste:



“Com muitas marcas que a gente tem no nosso Brasil, eu percebo que eles procuram pessoas para lá e esquecem um pouco do nosso Nordeste. Parecem fechar os olhos para os bons comediantes, bons influenciadores, bons atores e acabam dando mais oportunidades para pessoas que estão fora do nordeste”, desabafa.



Apesar desse boicote citado por ele em relação às marcas, Vitu mantém o foco no seu trabalho e ressalta a importância de evidenciar a cultura nordestina: “O preconceito entra em ouvido e sai pelo outro. Nordeste é nossa casa, né? Então, eu tenho como dever e obrigação apresentar o meu Nordeste pro mundo. Quando eu completar esse objetivo, aí sim eu parto para o eixo do sudeste e outras localidades” diz.



Além disso, o jovem de 23 anos contou um pouco sobre a relação com outros comediantes locais que fazem sucesso e elogiou a humildade dos seus colegas Whindersson Nunes e Carlinhos Maia. Segundo ele, o primeiro é um gênio e fenômeno que surgiu na internet nos últimos, mas que, apesar de todo o sucesso, é humilde e o tratou muito bem. Já em relação a Carlinhos, Vitu diz até que nasceu uma amizade entre os dois.



“Carlinhos tem um carinho muito grande por mim e pela minha equipe, e a gente por ele. O meu carinho é tanto pelo trabalho como pelo lado pessoal. Ele é um cara também sensacional tanto como o Whindersson, ambos estavam totalmente abertos para o nosso trabalho, eles me deram uma liberdade muito grande nos conteúdos e confiaram no nosso projeto. Temos planos para fazer novos vídeos para o Instagram e outras sequências de cinco vídeos. Estamos só batendo a agenda”, finaliza.