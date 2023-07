Divulgação Everton Vinicius

O TikTok é uma plataforma de mídia social que se tornou conhecida por sua capacidade de alavancar influenciadores de humor. Ele oferece uma série de recursos e ferramentas que permitem que os criadores de conteúdo explorem sua criatividade e alcancem um público amplo. O influenciador digital e humorista, Everton Vinicius revelou como a plataforma de vídeos curtos tem benefícios para os usuários que viralizaram vídeos.



“O TikTok oferece uma ampla variedade de benefícios. Além de fornecer vídeos curtos de até 60 segundos, o aplicativo disponibiliza efeitos especiais e filtros que permitem aos influenciadores de humor adicionar um toque extra de criatividade e humor aos seus vídeos. Essas ferramentas permitem que os criadores transformem situações comuns em momentos engraçados e compartilhem vídeos virais que geram engajamento”, explicou.



Além disso, o influenciador afirma que o TikTok é uma rede social simples e de fácil uso, que permite que os influenciadores de humor cortem e adicionem trilhas sonoras e legendas aos seus vídeos. Essa simplicidade no processo de edição torna mais fácil para os influenciadores criarem conteúdo engraçado e o compartilhem rapidamente com seus seguidores.



“O TikTok facilita um fator muito importante: ele é projetado para analisar o comportamento dos usuários e oferecer conteúdo relevante com base em suas preferências. Isso significa que, quando um influenciador de humor ganha popularidade com um determinado tipo de conteúdo engraçado, o algoritmo do TikTok pode amplificar sua exposição, tornando-o visível para um público mais amplo e aumentando seu número de seguidores”.



Assim como Everton , diversas celebridades ganharam notoriedade através de vídeos curtos, como: Victor Alves , Leuriscleia , Junior Caldeirão , Patrícia Ramos , Camilla de Lucas , entre outros.





Publicado por Brenno