Divulgação Dudalu

Na última sexta-feira (7), Dudalu , o duo formado pelo casal Dani Guimarães e Luiz do Brownie, lançou o seu mais novo single, intitulado "Sinta-se em Casa". A música, que marca o terceiro lançamento da dupla neste ano, já está disponível em todas as plataformas digitais, trazendo um pouco mais da nova sonoridade dos artistas.

Ao longo de sua carreira, Dudalu tem transitado entre os estilos MPB e Pop Leve, encantando os ouvintes com suas composições cheias de sensibilidade e poesia. Agora, ao lado do produtor musical Mayam Rodilhano, eles mantêm a essência, mas transmitem uma roupagem diferente, explorando a diversidade da brasilidade e incorporando elementos do baião, o que torna o lançamento perfeito para embalar as festividades de Julho.

“Sinta-se em casa é uma música que escrevemos há uns anos, daquelas que ficam guardadas na gaveta para lançarmos algum dia! A grande inspiração para o arranjo da música foi o Popó, pai do Luiz, cantor e compositor nordestino. Ele toca baião e sempre curtimos esse gênero também! Então resolvemos criar um baião mais moderninho, numa pegada pop”, contam.

A letra da canção, que costuma abrir o show do duo, carrega consigo uma mensagem de acolhimento, convidando os ouvintes a mergulharem no universo artístico dos artistas e no próprio lar deles. "Abre essa porta que eu não quero cerimônia por aqui / Senta no chão ou no Sofá, aonde mais 'cê' preferir / A minha casa é sua casa / O café tá na chaleira /A vitrola está ligada / Tocando Moraes moreira", diz os versos, transmitindo um ambiente acolhedor e descontraído.

Segundo os artistas, a letra veio como inspiração do próprio costume que eles mantêm ao receberem amigos e familiares em sua casa. “Luiz não tem cerimônia alguma na casa dos outros e brinca que na nossa casa as pessoas também não podem ter! Então fomos colocando brincadeiras e coisas que temos aqui”, conta Dani.