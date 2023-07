Divulgação Lary

A cantora e compositora Lary lança nesta sexta-feira (07), seu mais novo single, intitulado "Te Levo Pra Boa". A faixa, que transmite uma mensagem poderosa de sensualidade e empoderamento feminino, chega em todas as plataformas digitais, acompanhada de um visualiser no Youtube.

Com uma letra envolvente e uma atitude confiante, a canção expressa a mulher no controle, comandando suas escolhas e desejos, assumindo o papel central em sua própria narrativa. Segundo Lary, a canção é um verdadeiro convite para que os ouvintes aproveitem a vida ao máximo, vivendo cada momento com intensidade.

“A música fala para curtir a vida, curtir os momentos, beijar quem quiser beijar, fazer o que quiser fazer, com responsabilidade, claro! É uma música empoderada, da mulher com atitude, comandando tudo. Ela chama, ela leva, ela diz como quer que faça, ela é o centro e o acontecimento”, diz

Divulgação Lary

Além da sensualidade, Lary, que é conhecida por dar destaque à narrativa feminina em suas composições, explorando suas vontades, vulnerabilidades, sentimentos, impulsos e dúvidas, aborda também no novo single esse poder da mulher. Para a cantora, sua principal função é dar voz e representar às mulheres através da sua arte.

“Gosto de colocar sempre a mulher como o ponto mais importante das minhas músicas. Ganho meu dia quando recebo mensagens de mulheres que se inspiram nas minhas músicas ou que veem suas histórias sendo cantadas por mim simplesmente porque se identificam com o que eu falo. Sinto que minha missão na música é empoderar mulheres!”, declara.