Reprodução Instagram Shakira

A cantora Shakira deu muito o que falar no último ano, não só com suas músicas, mas com toda a situação que enfrentou após a separação com o atleta Gerard Piqué. Após tudo o que aconteceu, a colombiana não perdeu a oportunidade de agradecer aos fãs pela compreensão e apoio.



A colombiana concedeu uma entrevista à jornalista Alejandra Espinoza para o programa da Univisión, Primer Impacto, disponibilizado nesta quinta- feira (14), falou sobre os anos de sucesso de sua carreira, que parecem não ter limite. "Você nos mostrou que com você o céu é o limite ", disse a apresentadora.



Shakira reforçou na entrevista que considera que os seus fãs, juntamente com os seus pais e filhos, têm sido uma das suas bases para se manter de pé depois de tudo o que aconteceu no último ano. “Acho que tenho os melhores fãs do mundo, eles são realmente incríveis. Eles me conhecem tanto, me entendem, me acompanham, me defendem e me sinto tão protegida por eles’, responde.



Shakira, sem dizer o nome de Piqué, relata a falta de lealdade que teve na sua última relação, da qual saiu sentindo-se mais mulher do que nunca. “Olha, lealdade é uma coisa tão exótica hoje em dia , é difícil encontrar uma pessoa leal, muito difícil. Nesse caso (referindo-se aos fãs), sinto-me sortuda", diz a cantora.



Por fim, a jornalista relembrou a famosa frase de sua música com o Bizarrap , "Acredito que agora "mulheres não choram mais, mulheres faturam". Rindo, Shakira concordou com Espinoza e apontou que "sim, não sei quem disse isso, mas ele está certo".