Divulgação Mara Maravilha e Marlene Mattos

Comemorando a melhora de sua gripe, Marlene postou um reels em seu instagram onde está caminhando e falando sobre sua melhora: “Já tô boa da gripe, boa 100% não, mas 90% [...] caminhando e tentando seguir a canção”, comemorou a diretora em resposta à outra pessoa que não é identificada.



Nos comentários da publicação, a cantora e apresentadora Mara Maravilha escreveu mensagens de força à Marlene, “ Tú é MM! Sempre foi e sempre será!” disparou a cantora.



Os seguidores da diretora logo responderam o comentário de Mara, dizendo que a cantora está aparecendo em momento delicado. “Olha quem deu o ar da graça” e “[...] desse jeito não dá para te defender”, escreveu dois seguidores



Recentemente a diretora e empresária vem recebendo seu nome e imagem estampado em todas as mídias por conta de seu reencontro com Xuxa Meneghel, durante as gravações do documentário de 60 anos de carreira da Rainha dos Baixinhos. A reação dos seguidores ao comentário de Mara Maravilha foi justamente por conta de desavenças passadas que Xuxa teve com a cantora.