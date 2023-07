Reprodução Globo Marlene Mattos e Xuxa

O documentário de Xuxa nem foi ao ar por completo e já está dando o que falar. No último domingo (9), foi transmitido no 'Fantástico' um trecho onde Xuxa e sua ex-empresária Marlene Mattos se reencontram.

A eterna rainha dos baixinhos teve uma conversa bem franca e direta com sua ex-empresária, uns apontam Xuxa como a "errada" da história, outros Marlene. Tem quem aponte a ex-empresária de Xuxa como ignorante em suas falas, mas também tem que a apoie. Segunda (10), Sonia Abrão deu sua opinião sobre o caso e ontem (11), o ex-apresentador da TV Cazetta, Leão Lobo concedeu uma entrevista exclusiva para Splash dando sua opinião sobre o caso.

Divulgação Leão Lobo



""Não sei se isso não foi uma coisa meio 'produzida' para o documentário. A sensação que me fica é essa: que a Marlene foi instruída para falar uma coisa assim. Não me pareceu muito natural aquilo. A Marlene sabia contemporizar as coisas. Por isso, me espanta tanto essa história que a Xuxa fala [sobre a ex-empresária]", contou a Splash.