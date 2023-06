Divulgação Laiza Santos

Além da repercussão nas redes sociais, a novela “Vai na Fé”, da TV Globo, escrita por Rosane Svartman, exibida às 19h, também é sucesso nos bastidores da trama entre os atores do folhetim. A atriz Laiza Santos, que interpreta a jovem Alice, estudante do Icaes, comemora o sucesso ao lado do elenco.

Amiga de Guiga, interpretada por Mel Maia, Laiza comenta sobre o entrosamento dos atores em cena e fora das telas e diz que todos se apoiam. “É incrível! É muito bonito ver como todo mundo se apoia, se encoraja, faz piada. O grupo tá sempre cheio de elogios e os sets são sempre muito engraçados, o que deixa tudo muito mais divertido e descontraído. Meu coração já tá sofrendo antecipadamente pelo fim”, diz ela

A atriz, que começou sua carreira na trama global, faz parte do núcleo de grandes como Carolina Dieckmann e Sheron Menezes, veteranas na dramaturgia brasileira. “É uma aula todos os dias. Tem algumas cenas que eu sou tocada mesmo pela emoção que meus colegas de trabalho passam, expressam. Se vocês já acham bonito de ver já prontinho na tv, imagina ver de pertinho o processo. Sou muito feliz de ter começado nessa novela e com esse elenco”, conta Laiza.

Mesmo com meses no ar, Laiza Santos ainda revela que sente frio na barriga quando vai gravar. “A gente sempre quer melhorar, né? O frio na barriga vem muitas vezes na hora de gravar e depois quando a cena vai ao ar também”, diz a artista.

No entanto, ela pondera que a situação amenizou um pouco. Agora, obviamente, tá muuuito melhor. Muito mais tranquilo. Quando você aprende como a engrenagem funciona, tudo flui”, finaliza Laiza Santos.