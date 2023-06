Divulgação Suzy Cortez

A modelo e musa fitness Suzy Cortez resolveu expor o que vem acontecendo com ela na cidade de Petrópolis - Rio de Janeiro. Ela tem sido vítima de uma série de ataques preconceituosos nos últimos dias que tem deixado ela bem abalada. A modelo está super dedicada a sua nova fase profissional, ela tem se dedicado aos treinos para conseguir chegar em seu objetivo final como Musa Fitness, porém, ela vem enfrentando diversas dificuldades nas academias da cidade carioca.

Segundo a Musa Fitness, ela está sendo recusada por diversas academias, devido a sua beleza. "Essa atitude discriminatória não me priva apenas do meu direito de cuidar da saúde e do bem-estar, mas também serve como um alerta sobre exclusão e intolerância. As justificativas que recebi foi que eu não poderia treinar por ser muito bonita", revelou.



A modelo também revelou que tal proibição de treinar tem prejudicado muito na criação de seus conteúdos e que diante disso sua audiência não consegue acompanhá-la. "Estou em um novo projeto ao lado de um dos treinadores mais renomados, Ricardo Pannain, mas infelizmente estou sendo vetada de conseguir treinar e trabalhar nas minhas redes sociais".

Além disso, Suzy também alega estar sofrendo preconceito e hostilizada pela população de Petrópolis, por conta de suas roupas. "O preconceito tem vindo desde a academia, até serviços básicos, como táxi. Tenho sido constrangida em diversos setores desta cidade. É inaceitável que uma pessoa seja tratada com desrespeito e receba palavras ofensivas apenas por exercer seu direito de se vestir como deseja. O comportamento agressivo e misógino dirigido a mim, apenas demonstra uma clara falta de educação e respeito pelos outros, além de reforçar estereótipos prejudiciais de gênero", desabafou.

Suzy Cortez faz um alerta a população carioca e desabafa: "É de responsabilidade de todos nós criar e educar uma sociedade mais justa e inclusiva, onde todas as pessoas sejam tratadas com dignidade, independentemente de qualquer coisa. Apesar de estar super triste com toda essa situação, não vou permanecer quieta, a hora de agir é agora".