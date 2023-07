Divulgação Luis Mariz, Carlinhos Maia, Caio Afiune,Lucas Guilhamães, Mateus

Foi-se o tempo em que a lipoaspiração fosse feito apenas por mulheres, diversos artistas e influenciadores, como: Caio Afiune , Carlinhos Maia , Mateus da dupla de Kauan , Lucas Guimarães , Luis Mariz entre outros se renderam ao procedimento que virou febre entre as celebridades. Com o mercado da beleza em alta, os homens têm se tornado cada vez mais vaidosos. De acordo com a Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica (SBCP), aumentou consideravelmente a busca do público masculino por procedimentos estéticos, como a lipoaspiração.

De acordo com o cirurgião plástico Renato J. Freitas, na lipoaspiração de definição masculina são removidas gorduras de áreas estratégicas, chamadas de áreas negativas, para definir a região. O resultado deixa o contorno corporal com a musculatura mais visível e uma aparência mais atlética.



"Por exemplo, no homem é feito abordagem cirúrgica ao remover a gordura entre os gominhos e deixa um pouco mais de gordura sobre eles. Existe ainda outra técnica em que é feito um enxerto no músculo para dar volume e deixá-lo mais evidente, mais bonito. Esses são os primeiros pontos por onde começamos a entender o que é uma lipoaspiração de definição”, explicou.



Ainda segundo o expert, é possível ainda melhorar a região do tronco. No homem, especificamente, é importante para valorizar a parte abdominal, onde estão os seis gominhos, e na região central e semilunar lateral e oblíqua, que são aquelas áreas mais fundas que provêm um jogo de luz e definição na região. O cirurgião plástico ressalta que essas áreas devem ser destacadas na estética masculina.



“Quando vamos fazer uma lipoaspiração de definição, todos esses pontos são levados em conta para dar o resultado estético mais adequado ao paciente. Todo paciente vai ter o mesmo resultado? Não. Isso depende da anatomia, do biotipo e da condição que ele está se apresentando no ato da lipoaspiração. Se o paciente é atleta, tem músculo e hábito de vida saudável, esse é o melhor do cenário. É muito importante que, para manutenção do resultado, existam os mesmos cuidados do pré-operatório: rotina saudável, atividade física e boa alimentação”, comentou.



O cirurgião plástico ressalta ainda que a lipoaspiração de definição é um procedimento cirúrgico, e todos os pontos importantes de prevenção pré-operatórias devem ser cumpridos, começando por exemplo, por uma boa avaliação clínica. Além disso, o paciente não pode fumar e não deve ter distúrbios de coagulação e antecedentes de tromboses. A intervenção deve ser feita no ambiente cirúrgico e obedecer um limite de área corporal a ser trabalhada naquela intervenção.



“O paciente deve ser operado em um hospital, de preferência, com anestesia geral endovenosa e com todo o aparato de segurança intraoperatória obedecido. Para lipoaspiração de alta definição ter uma alta performance de resultado a segurança cirúrgica também faz parte. Os cuidados pós-operatórios devem ser seguidos conforme orientação do cirurgião”, concluiu.