A jornalista e apresentadora, Sonia Abrão deixou sua opinião sobre o trecho do documentário da Xuxa, exibido pelo 'Fantástico' no último domingo. Ontem (10), a apresentadora do A Tarde é Sua, fez um post no Instagram dando sua opinião sobre a postura da ex-empresária de Xuxa Meneghel.

"O trecho de “XUXA, O DOCUMENTÁRIO”, exibido no FANTÁSTICO, impressionou pela agressividade de MARLENE MATTOS no reencontro com a artista , 19 anos após o rompimento entre elas. Foi dura e mal-educada, não mereceu o espaço que teve nessa produção. Nem PEDRO BIAL, diretor do documentário, esperava por essa! No ar a partir do dia 13, no GloboPlay!", escreveu a jornalista.





Os seguidores de Sonia não concordaram com a sua franqueza. "Só discordo da "agressividade" de Marlene Mattos, ela foi verdadeira, corajosa em desmascarar a Xuxa que foi a rainha dos baixinhos graças a inteligência, dureza (?) Dela, aí Xuxa em todo lugar fala mal dela, ingrata, Marlene teve brio ao aceitar participar desse ridículo documentário, é uma grande profissional, Xuxa não tem talento nenhum pra nada e não é nada, só lembranças." opinou uma seguidora .



"Marlene não errou. Ela ajudou a Xuxa e foi chutada como cachorro. Xuxa disse as piores barbaridades dela, ouviu pouco! Marlene certíssima. Colocou a pretensa "Rainha" em seu devido lugar." comentou uma internauta.



"Eu acho que a Xuxa deve e muito a Marlene se não fosse ela administrar sua carreira talvez não tivesse chego tão longe muito menos teria oq tem", opinou uma terceira pessoa.



Ixi! Parece que os internautas não compartilham da mesma opinião que a jornalista