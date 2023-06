Divulgação Lais Bianchessi, Rezende, Virginia e Zé Felipe

Ontem (29), a influenciadora e cantora Lais Bianchessi foi entrevistada ao lado de seu namorado Pedro Padilha e fez diversas revelações para Gabi Prado , anfitriã do ' PodDarPrado' . Quem se lembra da música 'Tranquilita'? Então, a realidade é que não era para Virginia ter feito o feat com seu esposo e sim Lais Bianchessi.



Lais recebeu o convite de Virginia para cantar ao lado de seu marido, mas pelo que indica não foi para frente a proposta. "Na época ela que me falou para gravar a música com Zé e me mandou a música, eu cheguei a colocar a música na voz. Eaí, eu não pude lançar", contou Lais.

Vocês lembram de quando veio à tona o processo de Virginia Fonseca contra Rezende? A cantora Laís enviou o arquivo da música com a sua voz na semana do ocorrido para Virgínia, mas como aconteceu esse problema judicial entre seu ex- agente e a esposa de Zé Felipe, ela precisou tomar um partido e optou ficar ao lado de sua ex-agência, ADR.

A cantora também revelou que não guarda ressentimentos sobre o engavetamento do feat e que se tivesse um dia uma nova oportunidade, gravaria um feat ao lado do marido de Virginia Fonseca.