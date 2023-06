Divulgação Yuri Bonotto - Bombeiro da Eliana

Yuri Bonotto, 33 anos, que faz sucesso como um dos bombeiros do programa "Eliana", passou por um período bem difícil. O modelo revela que sofreu com síndrome do pânico, depressão e fobia de impulsão no início da pandemia da Covid-19. "Isso foi causado logo quando estava começando a pandemia. Comecei a ficar com medo de tudo que estava por vir e me deu esse gatilho de ansiedade Tive crise de ansiedade e fobia de impulsão, como se eu fosse fazer algo ruim comigo mesmo ou com alguém", relata ele.



Ele conta que a mente chegou a imaginar cenas por causa da fobia de impulsão. "O que mais me marcou foram as visões que tinha machucando as pessoas ou até mesmo minha esposa. Era algo horrível que me deixava muito triste, pois não sabia o que estava acontecendo comigo. Pensei até que estava ficando esquizofrênico", disse.

No início dos transtornos, o modelo não revelou para a família o que estava acontecendo com ele. "Em um primeiro momento não falei nada, mas depois de alguns dias contei para minha esposa e minha família. Acho que desabafar é o ponto mais importante", comenta.



Yuri buscou se conhecer mais e também contou com o apoio de pessoas próximas para superar as crises. "O que mais me ajudou foi procurar ajuda com profissionais e também procurar ler mais sobre autoconhecimento. Minha família me ajudou muito, principalmente minha esposa que estava ao meu lado o tempo todo, mas também fui também passar uns dias na minha cidade (Porto Alegre, no Rio Grande do Sul) para ficar perto de familiares"



O influenciador não chegou a fazer uso de medicamentos. "Não uso nenhum remédio, meu remédio é Deus. Saber que posso contar com Ele para tudo, fazer oração e me conectar com Deus me ajudou mais que tudo", finaliza.