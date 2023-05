Segundo jornalistas, o programa "No Limite" voltará à grade da Globo no segundo semestre trazendo diversas novidades. Uma delas é que a edição vai contar com a metade do elenco formado por famosos. André Martinelli , que participou do reality em 2021, edição que contou com a participação de ex-BBBs, opinou sobre a mudança.



"Acredito que pode dar um pouco mais de viabilidade ao programa, já que o público já costuma seguir alguns dos participantes. O interessante é botar pessoas sendo famosos ou não, que queiram jogar e ganhar de verdade. O ‘No Limite’ é um programa que exige muito", declara.

Além disso, ele também deu dicas para os futuros participantes: "Se preparem bem, fisicamente e mentalmente, invista em treinos funcionais, meditação, yoga. Também indico entender onde será disputado o programa, qual tipo de geografia e vegetação para estudar como sobreviver nesse ambiente. É super importante estar preparado e entender pelo menos um pouco do ambiente onde estará isolado", alerta.

Reprodução Web André Martinelli



André, que participou do BBB 13, aponta as principais diferenças dos realities da Globo e conta que emagreceu muito em “No Limite”: "Uma das grande diferenças é que não tem cama, ar condicionado, piscina… Resumindo, conforto. É um programa que te leva ao limite físico e mental. O jogo é ainda mais difícil, porque o público não te salva nos portais de eliminação. Se for votado, é eliminado. Então tem que ter alianças muito boas e saber jogar. E não precisa nem falar da comida, já que no programa ‘No limite’ é limitado demais. Eu mesmo perdi 10kg”, confessa.



O modelo prefere não citar nomes específicos de famosos, mas assume que gostaria de ver pessoas que têm afinidade com o que o programa propõe: "Gostaria de ver pessoas que são desse universo de aventura e provas radicais", destaca.



Sobre voltar ao “No Limite”, ele é direto: "Com certeza! É um programa que sempre trará mais autoconhecimento para nossa vida. Foi uma experiência marcante pra mim, tenho certeza que irá contribuir muito mais para o meu crescimento pessoal, além de me desafiar. E também certamente iria buscar o prêmio", finaliza.