Carol Borba, influenciadora digital, educadora fitness e mãe de primeira viagem da pequena Diana, tem enfrentado um desafio que é comum a muitas mulheres: conciliar trabalho e maternidade. Em uma entrevista, ela compartilhou suas experiências e a forma como tem lidado com a culpa e os desafios de ser mãe e profissional ao mesmo tempo.



A influenciadora conta que apesar de saber que esses sentimentos são comuns entre as mães que precisam deixar seus filhos para cumprir compromissos profissionais, não é fácil lidar com essa situação. “Tem sido o meu maior desafio pois tenho sentido muita culpa. Sinto culpa quando deixo ela para ir a compromissos profissionais, quando eu me atraso para voltar para casa e, às vezes, quando eu estou tendo que trabalhar e ela está chorando e pedindo meu colo”, afirma.



No entanto, Carol também reconhece a importância de voltar ao trabalho e à rotina depois da chegada da bebê. “Eu entendo que voltar ao trabalho, voltar às minhas atividades, a minha rotina, é necessário, porque senão a gente começa a viver muito enclausurada, vivendo só em função do bebê. Em um determinado momento é bom, mas eu sei que chega uma hora que a gente tem que deixar tudo fluindo como deve ser”, explica.



Carol também destaca que sua filha é uma grande fonte de motivação para ela e seu trabalho. “Eu fico pensando sempre que eu quero que a minha filha sinta orgulho de tudo que eu fiz por ela. Orgulho da mãe que ela tem, que batalha, trabalha, então nos momentos que eu estou sentindo essa pequena culpa e eu penso que não estou fazendo só por mim, mas é por ela também”, declara.