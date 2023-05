Os detetives de paternidade vivem querendo palpitar para Mc Loma , quem é o pai de sua filha, Melanie . Mesmo a cantora já deixando claro em diversos momentos que não gosta de falar sobre esse assunto e que isso não desrespeita a ninguém, diversos internautas sempre se atrevem a irem falar com Paloma.



Hoje (3), a cantora abriu a famosa caixinha de perguntas em seu perfil do Instagram para interagir com seu público e uma internauta se arriscou a falar o nome do Pai de Melanie, porém, dessa vez, Mc Loma não deixou barato, assista!

Não é de hoje que a cantora sempre tenta manter a classe para falar desse assunto com seus seguidores, mas dessa vez, Loma perdeu a paciência. Tal assunto já repercutiu muito e diversas pessoas são apontadas como o pai de Melanie. Mas, apenas sabe e não deseja revelar.