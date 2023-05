Divulgação Flay

Nesta terça-feira (02), a cantora Flay , campeã do The Masked Singer Brasil, lança o videoclipe do single “Fria” . A produção da faixa, que faz parte de seu primeiro álbum “IMPERFEITA”, chegou às 12h, no Youtube.



O single retrata a fase da adolescência da artista, após viver grandes traumas. Para o clipe, ela buscou trazer um pouco da personalidade caótica apresentada na faixa e detalhou mais o quanto essas más experiências a transformaram. “Ela é um completo caos, mas não é uma rebelde sem causa. Esse clipe retrata toda a fase da minha adolescência. O pós trauma que eu revelei para vocês na música ‘Eu era só uma menina’”, conta.



Segundo a cantora, todo o processo de gravação durou em média 20 horas, com várias locações diferentes. Para as cenas, seguiu um roteiro mais solto e com muitas referências artísticas, dentre elas a cantora e atriz Madonna. “O jantar é uma das minhas cenas favoritas desse clipe. Nesse álbum, faço referência a muitos dos meus artistas, séries e filmes favoritos. Então, pra personalidade caótica dessa garota fria, nós nos inspiramos em Madonna, no filme “Who’s That Girl’.



No clipe, Flay também surge tatuando a palavra ‘Imperfeita’ em sua clavícula. A cantora conta que, de fato, o desenho em sua pele foi iniciado por ela mesmo, mas depois concluída por uma profissional.

Além de “Fria”, o álbum “Imperfeita” conta com mais 11 faixas. Explorando a potência vocal da artista e marcando sua transição para os gêneros pop e R&B, o projeto foi estruturado para passar a mensagem de força e empoderamento, através de histórias e experiências pessoais da cantora, mas sem deixar os aspectos da vulnerabilidade de lado.