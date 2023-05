A atriz, cantora e influenciadora digital, Giu Garcia, vem trazendo grandes novidades nos últimos dias, na última semana a jovem lançou uma coleção de óculos, skincare e bodycare. E hoje (2), lançou seu novo single 'A Grande Conquista', que é a primeira música de seu EP e já está disponível em todas as plataformas digitais.



Seu novo single foi inspirado no novo reality show da 'Record' que conta com o mesmo nome e tem pré-estreia nesta terça-feira às 22h45. Além desse single, a cantora tem planos para lançar mais duas novas músicas ainda esse ano.



Voltando com tudo para as telas, A Grande Conquista será sua primeira experiência em um reality show. E, para que todos esses feitos ocorressem, Giu contou com sua nova gestão, administrada pela empresária Roberta Nuñez, que a introduziu no mundo empresarial e musical.



O single de Giulia Garcia foi feito em colaboração com a sua agente, além disso, a atriz também está fazendo parte dos participantes do novo reality da Record.