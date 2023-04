Divulgação Jade Seba, Bruno Guedes e Zion

Hoje (28), a influenciadora digital, Jade Seba pegou todo mundo de surpresa ao anunciar que está grávida do segundo filho, fruto do relacionamento com o ator e influenciador Bruno Guedes. Os dois já têm Zion, de 3 anos. A influenciadora usou suas redes sociais para falar sobre a gravidez e comemorou: “Deus é bom o tempo todo! Gerar mais um milagre me faz querer explodir de alegria, amor e felicidade”, afirmou.





































Filha mais velha, ela sempre quis dar um irmão para o primogênito, então, para Jade, é a realização de um sonho. “A família vai crescer! Sempre quis dizer isso e agora é real. Zion vai ter um irmão ou irmã e eu não poderia estar mais grata”, relata a influenciadora que, recentemente, se mudou para um novo apartamento com o marido e o filho.



“Nossa casa foi fruto de muito trabalho. Fizemos diversas obras para ficar exatamente do nosso jeito e conseguimos! Ficou a nossa cara”, conta. E agora, com a chegada do novo bebê, vai ser ainda mais especial. “Parece clichê, mas muda tudo. Quando olho para ele, nem acredito que eu coloquei no mundo alguém tão especial. Agora vai ser tudo em dobro, é inexplicável o quanto estamos felizes”, se derrete.

No ramo há mais de 10 anos, Jade chegou “quando tudo era mato” e em todo esse tempo, muita coisa mudou para ela, mas a influenciadora não perdeu sua essência. “O assunto ‘maternidade’ agora faz parte de mim e isso refletiu totalmente no meu público”, analisa. “Muita gente passou a me seguir por conta disso”, finaliza.