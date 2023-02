Reprodução Instagram - @arthuraguiar Arthur Aguiar

Amado por uns, odiados por outros. O Arthur Aguiar sempre dá o que falar, recentemente foi divulgado pelo 4Talk Cast um corte em que Arthur explica a dinâmica do pay per view.



O vencedor do reality em 2022 argumentou que caiu uma ficha para ele que não tinha caído quando ele estava lá dentro. "O pay per view não vê tudo! Por que não vê tudo? Porque existem algumas câmeras que estão lá disponíveis, aí tem lá quarto tal, o outro quarto, cozinha, sala e tem as câmeras individuais onde você coloca lá, só que não tem uma câmera só do quarto do líder, não tem a câmera, tipo quarto do líder , não existe essa câmera, não existe a camera quarto do líder, existe duas coisas, o acompanhe a casa 1 e acompanhe a casa 2. O acompanhe a casa 1 e acompanhe a casa 2, são os cortes que eles vão fazendo lá, então tem o diretor de corte lá que ele vai selecionando quais são os assuntos que são interessantes e você acompanha aquela edição em tempo real, tá ? Que é diferente da edição da Globo. Só que essa edição em tempo real, está acontecendo as coisas na casa, então se você está assistindo aquilo, você já não tá assistindo o que tá acontecendo no outro lugar e dentro do quarto do líder o que tá sendo falado, se não tá nem no acompanhe em casa 1 e nem no acompanhe em casa 2, não está em lugar nenhum," revelou Arthur.



Será que Boninho vai gostar dessa análise severa de Arthur fora do reality? O ex-brother não economizou nas explicações e foi bem persistente em suas afirmações, dando a entender que é transmitido apenas o que o diretor de corte quer que transmita.