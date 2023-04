Matteus Cardoso Matteus Cardoso

Vivemos em uma sociedade que sente a necessidade de saber detalhes sobre a vida alheia, ainda mais quando se trata de um ator ou de uma figura pública, em uma conversa exclusiva com Matteus Cardoso, ele nos contou detalhes sobre o que as pessoas sentem mais curiosidade sobre sua vida e como está sendo após o término da novela. O jovem comentou que desde as primeiras entrevistas que deu, após estrear na TV e que as perguntas sobre vida afetiva e relacionamentos pessoais estavam sempre presentes. “Acredito muito no direito à privacidade, mas também sei que é extremamente importante que mais pessoas LGBQIA+ falem abertamente e com naturalidade sobre sua vida”, revelou o ator com exclusividade.



Ele ainda completa e fala sobre a importância sobre o tema. “Acho importante falar que sou gay justamente para que se compreenda e que se aceite que nós estamos aqui e seguiremos ocupando sem medo e sem vergonha os espaços que nos forem delegados. O tempo de se esconder já passou, agora é tempo de ocupar espaços com orgulho”, esclarece o ator.



Há pouco tempo atrás, atores preferiram não falar sobre a sexualidade com medo de perder papéis na televisão e trabalhos de publicidade. Hoje, vivemos em uma sociedade mais aberta para que o tema seja tratado com mais cuidado. Matteus Cardoso comenta sobre a importância dos artistas que começaram a se assumir.

“Admiro e respeito muito as pessoas LGBTQIA+ que estiveram e estão na indústria cultural e também não escondem suas vidas pessoais. Se hoje posso falar aberta e livremente sobre minha sexualidade é porque outras e outros antes de mim abriram o caminho e levaram as pedradas e as consequências. O Brasil ainda é cheio de preconceitos, mas estamos aos poucos vencendo e vamos vencer mais. Continuaremos abrindo caminhos para os que virão depois de nós e seguirão revolucionando a indústria da cultura”, pondera Matteus.



O ator, que é nordestino, revela sobre receio ao entrar na maior emissora do Brasil. “Quando comecei a fazer novela minha maior preocupação era a de que eu pudesse contar minha história. Falar sobre mim em meus termos e nesse sentido eu fui muito bem sucedido”, relembra.



Ele diz como foi a reação com o público em relação a ele. “Pude me apresentar ao público, as pessoas foram muito receptivas, respeitosas e carinhosas. Com a mesma naturalidade que sempre fui tratado no teatro, também fui na televisão. Talvez porque já tenha chegado com essa questão como algo resolvido e sem receios ou mistério”, conta.



Para finalizar, Matteus pontua o mérito de poder ter sido quem ele é e que novos talentos possam seguir seus caminhos na arte, sendo quem são. “Meu maior mérito hoje é não ter vergonha de quem sou nem medo de me aceitar como sou. Nós atores passamos a vida interpretando histórias que não são as nossas, se tomarmos posse com alegria e com orgulho de quem somos conseguimos com virtuose e maestria aceitar as personas e histórias que precisamos interpretar. Sem julgamentos”, completa ele.