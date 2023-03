Divulgação Ator - Ivson Rainero

Na última quinta-feira, 16, estreou nos cinemas o filme “Medusa”, onde o ator Ivson Rainero divide cena com Thiago Fragoso.

Além do lançamento de Medusa, o ator deve estrear esse ano ainda “O Jogo que Mudou a História” na Globoplay e “Vidas Bandidas” na Star Plus. Além disso, iniciei as leituras de um curta metragem com roteiro da Gabriela Diminsky, que devemos gravar ainda neste primeiro semestre. Confira a entrevista!

Uma breve biografia sobre você. Quem é Ivson? De onde veio? Onde Nasceu? Onde cresceu? Como começou o interesse pela profissão de ator?

Eu venho do Nordeste, com muito orgulho! Nasci no RN, em Caicó, mas muitas vezes me confundo como paraibano, já que cresci entre Catolé do Rocha e Campina Grande.

Engraçado que durante toda a infância, os poucos contatos que tive com teatro foram nas festas juninas com os casamentos matutos ou nas gincanas da festa da padroeira de Catolé, mas mesmo assim, não sei de onde, nutria uma vontade e admiração pela profissão do ator. Tanto que, aos 16 anos, quando precisei decidir que graduação faria, um dos fatores que me fez escolher Administração, em Campina, foi saber que lá existia um teatro.

Dia 16/03 teve o lançamento do filme “Medusa”. Qual o seu papel no filme?

Dia 16/03 aconteceu o lançamento nacional de Medusa, segundo longa da diretora Anita Rocha da Silveira. “Medusa” foi lançado inicialmente em Cannes e já fez uma boa trajetória por festivais internacionais. Minha participação no filme, embora pontual, foi muito prazerosa. Uma cena muito gostosa de fazer com o Thiago Fragoso.

Como surgiu o convite para participar? Quem faz parte do elenco?

Minha entrada para o filme foi através de teste de elenco. Na verdade, fiz teste para dois personagens, a convite do Giovani Barros, produtor de elenco, que aliás é um profissional excepcional, sempre buscando dar oportunidades a quem está começando.

O filme é estrelado por Mari Oliveira, mas também conta com a Lara Tremouroux, Bruna Linzmeyer, Carol Romano e mais um elenco incrível.

Em sua opinião, quais são os maiores desafios de um ator nos dias de hoje?

Acredito muito que antes de mais nada, é preciso entender o que é sucesso pra cada um. Muita gente ainda confunde o trabalho do ator com fama, glamour e coisa desse tipo, quando na verdade, a menor parte dos profissionais é que desfrutam dessas regalias. E isso não significa que os que conseguem sejam melhores. O trabalho do ator exige muita dedicação e persistência, mas também estar atento às oportunidades.

Um ator pode executar seu trabalho num set de cinema, num estúdio de TV, no palco de um teatro, mas também pode executá-lo em escolas, empresas, salas de treinamento... E seja onde ele executar, fazendo com excelência o aplauso e reconhecimento virão com certeza.