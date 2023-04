Thamires Galvão Thamires Galvão

Que as mulheres são mil e uma utilidades, não é segredo para ninguém, não é mesmo? A atriz e influenciadora se desdobra para conseguir dar conta de criar conteúdo para web e se dedicar à profissão de artista. "Na era que estamos vivendo, acho extremamente importante uma artista ser uma espécie de 360º, cada dia que passa estamos vendo diversos influenciadores digitais presentes em programas de tv e novelas, por isso, acho extremamente necessário um artista ter presença na internet", contou a jovem.



O receio que Thamires sente em se "profissionalizar" e ter sua presença nas redes é de fato necessário, pois, vemos diversos artistas atuando sem ter capacitação profissional. Recentemente, Jade Picon e Rafa Kalimann foram motivos de preocupação no meio artístico, pois ambas trabalharam como tal, mesmo sem poder. "Eu não acho errado, nenhum influenciador se tornar ator ou atriz, o único problema é que as pessoas não se preocupam com a capacitação, sabe? Existem inúmeras coisas que deve-se aprender para se tornar um ator, desde uma boa dicção até a linguagem corporal e fora que também é um grande desrespeito com a classe", esclareceu.



"Não é nada fácil ter que conciliar internet com estudos de teatro, sabe? Além disso, também sou mãe, mulher e esposa. Então, imagina? É super exaustivo. A minha sorte é que eu me identifiquei muito com a internet, gosto de criar bastante conteúdo e mostrar a realidade da vida. Tudo que eu mostro no meu perfil, é porque eu busquei de alguma forma em outros e não encontrei e quando encontrei, não me identifiquei. Acredito que por trabalhar como atriz e ter que viver personagens me faz buscar e mostrar cada vez mais a vida real na internet", contou a carioca.



Devido a grande ascensão da geração Z, a tendência é que tudo que envolva entretenimento mude mesmo, um grande exemplo disso, é a influenciadora digital e ex-BBB Camilla de Lucas, a carioca ficou conhecida após ganhar popularidade no TikTok. Será que atores e atrizes também vão precisar se adequar para conseguir ter popularidade na web e ganhar papéis importantes em programas e novelas?