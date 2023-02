Reprodução Instagram Giulia Buscacio

Fora das novelas desde 2020, Giullia Buscacio foi convidada para fazer uma participação especial em “Travessia”. A atriz vai dar vida a uma influenciadora com milhões de seguidores nas redes na novela das nove da emissora.

Com quase 800 mil seguidores no Instagram, Giullia Buscacio era muito questionada pelos fãs sobre quando estaria de volta às telinhas e revelou que estava ansiosa para contar a novidade.

“Muito feliz em receber esse convite para estar de volta em uma breve participação na novela Travessia. Estava ansiosa para contar essa novidade. Obrigada pelo carinho da Dani Ciminelli. Fique de olho e espero que gostem”, celebrou.

Com mais de 12 anos de carreira, Giullia Buscacio já participou de mais de seis novelas na Rede Globo, sendo duas delas no horário nobre. Em 2020, ela foi convidada e finalista da Dança dos Famosos. Sem contrato fixo com a emissora, a atriz faz parte da lista de grandes profissionais que optaram pelo modelo mais flexível de trabalho - o contrato por obra.