Gabi Lopes está em preparação para realizar sua primeira palestra no exterior. A famosa, que desde a adolescência já palestrou em diversos lugares, desta vez irá para o Japão e Marrocos. Aos 29 anos, ela conta que ama essa experiência e que, por ter começado cedo, nem lembra exatamente como foi a primeira, mas lembra como se sentiu: “Fiquei um pouco nervosa no começo, é natural. Mas ao longo da palestra, já quebrou o gelo porque sempre fui muito comunicativa, faz parte da minha personalidade. Para mim, sempre foi tranquilo falar”.



“Minha primeira palestra foi através de um convite da agência de atores mirins para falar sobre como funcionava essa carreira. Rodamos o país todo nesse projeto e eu aprendi muito já que fiquei ali dos 13 aos 18 anos. Depois, só continuei”, conta. “Não lembro se na época me saí bem, mas amadureci muito, vivi muitas histórias. Lembro quando fizemos palestra para dez pessoas e foi igual quando falei para mil pessoas em um teatro. Não fazia diferença quantas pessoas tinham, sabe? O importante era a mensagem que eu estava passando”, diz ela, que já fez cerca de 300 palestras ao longo de sua vida.



Gabi conta que anteriormente já havia sido convidada para palestrar no exterior, mas que não conseguiu ir: “Fui convidada para ir à Londres no dia da mulher, mas eu estava rodando uma série e não foi possível. Isso é o que acontece quando se tem várias profissões”, reflete. “Mas estou bastante empolgada para ir ao Japão, será minha primeira palestra oficial no exterior e isso marca um novo momento na minha vida”, diz. “Também farei uma palestra no Marrocos em setembro. Esse ano, quero focar bastante nisso!”



Sobre os temas que serão abordados no exterior, a atriz conta: “Costumo abordar muito a ‘creators economy’, mas também falo sobre meu livro e faço muita palestra sobre minha trajetória em todos os sentidos. Tem palestra sobre minha carreira de atriz, sobre minha carreira de autora… Inclusive, em 2022, tive a experiência de palestrar no metaverso sobre autores, livros, processo de escrita… São muitos assuntos, mas entendo que meu foco é esse, sabe?!”, diz ela, que lançou o livro “Antes feito do que perfeito: Mas nunca mal feito”.



Por fim, Gabi também revelou que 2023 será agitado. Ela está muito animada para as experiências no exterior, segundo ela, as expectativas são as melhores possíveis. "Sempre gostei de palestrar desde criancinha, então é inacreditável ter essa visibilidade internacional”, comemora ela, que também está confirmada como palestrante no evento de criatividade mundial da ONU, da Locaweb, Empreende Brazil, que é um dos maiores eventos de empreendedorismo do Sul, e no festival mundial de publicidade em Gramado: “Vamos ter muita Gabi em palestras esse ano!”, finaliza.