Reprodução Instagram Virginia

Hoje (18), a influenciadora digital e empresária, Virginia Fonseca surpreendeu a web ao revelar seu faturamento em live promocional de sua marca, We Pink. O ao vivo aconteceu dia 16/04, onde a influenciadora, seu esposo e seus sócios fizeram várias dinâmicas para fazer vendas, afinal ninguém fica 13 horas fazendo live em vão, não é mesmo?

A esposa de Zé Felipe revelou que seu faturamento foi em cima de 194 mil vendas e também comemorou pela trajetória até os dias atuais. "Começamos só NÓS e um sérum 10 em 1, viemos na contramão do mercado e vocês nos abraçaram", comemorou Virginia.

A influenciadora digital compartilhou um print no Instagram comemorando a receita juntamente com seus fãs e sócios do empreendimento.O faturamento nada mais foi do que R$22.488.709,38.