Divulgação Luana Vaz e Beta

As canções escolhidas pela dupla fazem do show da PagoDelas um fervo para quem gosta de pista quente e variam de Beth Carvalho à Ludmilla. Beta vem com o calor do subúrbio e Luana com o brilho da praia de Ipanema.

“Nós somos amigas antes de nos unirmos profissionalmente e isso é maravilhoso. A Beta já cantava há muitos anos e eu comecei indo nos shows dela, admirando-a mesmo como cantora. Depois quebrei também comecei a cantar, a gente acabou fazendo shows em casas muito similares ou nas mesmas casas… Até que surgiu a ideia da gente estar se unindo, nesse projeto na Lagoa, que o Cuia deu o nome de PagoDelas, e a gente já vai fazer 9 meses juntas, muito consolidadas, graças a Deus”, disse Luana, que não esconde a admiração pela parceira de trabalho.

“Nós unimos forças, mas antes disso já havia uma amizade e uma admiração minha perante o trabalho dela, porque ela é cantora há muito mais tempo do que eu. Tá sendo lindo, porque além de tudo a gente é amiga pessoal, de dar palpite, de dar sugestão na vida uma da outra, e segue o baile”.

Segundo Luana, a dupla está em negociação com alguns escritórios na expectativa de expandir o PagoDelas a nível Brasil. “Nosso pagode fixo é todo domingo no Quintal, Lagoa e Zona Sul. Mas já fizemos Zona Norte, Lapa, Baixada e Zona Oeste. Queremos estar com mais frequência pelo Estado do Rio de Janeiro também”, concluíram.